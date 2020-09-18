Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова получил главный приз фестиваля «Кинотавр», картина рассказывает о судьбе якутской знахарки.

«Якутский фильм впервые на «Кинотавре» — и сразу приз, спасибо. Поддержите регионы, и российское кино станет лучше», — приводит ТАСС слова Давыдова.

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».

Драму о заложниках на Дубровке «Конференция» Ивана И. Твердовского отметили призом за лучший сценарий.

Фильм «Маша» режиссёра Анастасии Пальчиковой получил приз за лучший дебют.

Биографическая драма «Доктор Лиза» о Елизавете Глинке режиссёра Оксаны Карас стала лидером зрительского голосования.