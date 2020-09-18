Фильм «Доктор Лиза» взял приз зрительских симпатий на «Кинотавре»

Биографическая драма «Доктор Лиза» режиссёра Оксаны Карас заняла первое место по итогам зрительского голосования на фестивале «Кинотавр».

Картина набрала 8,5 из 10 баллов, сообщают «Известия».

Фильм повествует об одном дне жизни врача-реаниматолога, основательницы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. Главную роль в драме исполнила актриса Чулпан Хаматова.

Второе место зрители присудили драме «Пугало» режиссёра Дмитрия Давыдова. Третью позицию занял фильм «Китобой» Филиппа Юрьева.

Это уже третье ежегодное голосование за приз зрительских симпатий. Оно проходит онлайн в официальном приложении фестиваля «Кинотавр».

Ранее «Крыминформ» сообщил, что проводимый в Крыму кинофестиваль «Евразийский мост» перенесён на 2021 год из-за эпидемиологической обстановки.