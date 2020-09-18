Вильфанд рассказал о прогнозе «бабьего лета» в ЦФО

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости рассказал о погоде в Центральном федеральном округе.
Вильфанд рассказал о прогнозе «бабьего лета» в ЦФО
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Он сообщил, что «в пятницу температура понизится на 10 °С, будет +11...+13 °С».

Синоптик отметил, что «это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура».

По его словам, «в субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая, в понедельник начнет подрастать давление».

Он сообщил, что во вторник начнётся повышение температуры до +15...+18 °С, в среду и четверг ожидается до +20°С.

«Такая ситуация будет во всем Центральном федеральном округе. Можно сказать, что прогнозируем «бабье лето»: прохладная, дождливая погода сменится теплой. Пока можно говорить, что до четверга», — добавил Вильфанд.

Ранее, как передавала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет в 2020 году зима в России.

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