В Москве отметят 150-летие Белорусского вокзала
- ©портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.
19 сентября гости смогут посетить бесплатную экскурсию и узнать о необычных фактах и достопримечательностях вокзала.
Кроме того, здание будет празднично украшено, а по громкой связи будут звучать поздравления. Пассажирам раздадут сладкие сувениры с изображением вокзала.
Ранее в РЖД рассказали о долгосрочной программе развития железных дорог.