В Москве отметят 150-летие Белорусского вокзала

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В Москве планируют отметить 150-летие Белорусского вокзала.
В Москве отметят 150-летие Белорусского вокзала
  • ©портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

19 сентября гости смогут посетить бесплатную экскурсию и узнать о необычных фактах и достопримечательностях вокзала.

Кроме того, здание будет празднично украшено, а по громкой связи будут звучать поздравления. Пассажирам раздадут сладкие сувениры с изображением вокзала.

Ранее в РЖД рассказали о долгосрочной программе развития железных дорог.

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