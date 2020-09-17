В Москве отметят 150-летие Белорусского вокзала

В Москве планируют отметить 150-летие Белорусского вокзала.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

19 сентября гости смогут посетить бесплатную экскурсию и узнать о необычных фактах и достопримечательностях вокзала.

Кроме того, здание будет празднично украшено, а по громкой связи будут звучать поздравления. Пассажирам раздадут сладкие сувениры с изображением вокзала.

Ранее в РЖД рассказали о долгосрочной программе развития железных дорог.