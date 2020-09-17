Кинофестиваль «Евразийский мост» в Крыму не состоится

Проводимый в Крыму кинофестиваль «Евразийский мост» перенесён на 2021 год из-за эпидемиологической обстановки.

Как сообщает «Крыминформ», об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Принято решение о переносе V ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост» на 2021 год. На протяжении последних пяти лет кинофестиваль стал важной частью культурной жизни Крыма и обрёл верных поклонников — истинных любителей кино. Но меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вносят свои коррективы в текущие планы», — написал Аксёнов.

По словам главы Крыма, решение о переносе принято им совместно с председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым.

«Самое главное — здоровье и безопасность крымчан и гостей полуострова. Этой высшей цели подчиняются все решения», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 11 сентября в Сочи начал работу фестиваль «Кинотавр». Из-за пандемии коронавируса церемония открытия прошла без традиционной красной дорожки.