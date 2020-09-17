Кинофестиваль «Евразийский мост» в Крыму не состоится

Короткая ссылка
Проводимый в Крыму кинофестиваль «Евразийский мост» перенесён на 2021 год из-за эпидемиологической обстановки.
Кинофестиваль «Евразийский мост» в Крыму не состоится
  • © Международный Кинофестиваль "Евразийский мост"
  • vk.com

Как сообщает «Крыминформ», об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Принято решение о переносе V ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост» на 2021 год. На протяжении последних пяти лет кинофестиваль стал важной частью культурной жизни Крыма и обрёл верных поклонников — истинных любителей кино. Но меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вносят свои коррективы в текущие планы», — написал Аксёнов.

По словам главы Крыма, решение о переносе принято им совместно с председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым.

«Самое главное — здоровье и безопасность крымчан и гостей полуострова. Этой высшей цели подчиняются все решения», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 11 сентября в Сочи начал работу фестиваль «Кинотавр». Из-за пандемии коронавируса церемония открытия прошла без традиционной красной дорожки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить