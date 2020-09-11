Отечественные кадры: в Сочи открылся фестиваль «Кинотавр»

11 сентября в Сочи начал работу фестиваль «Кинотавр». Из-за пандемии коронавируса церемония открытия прошла без традиционной красной дорожки. На площадках соблюдается социальная дистанция. Фильмом открытия смотра стала анимационная лента Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких», в основном конкурсе фестиваля участвуют 13 картин. В рамках мероприятия впервые состоится питчинг сериалов.

11 сентября в Сочи начал работу 31-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».

Фильмом открытия «Кинотавра» в этом году стала мультипликационная лента Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких». В основу картины о новаторах в искусстве — Булгакове, Мейерхольде и других — легли повесть Н.В. Гоголя «Нос» и одноимённая опера Дмитрия Шостаковича. Мультфильм отмечен наградой жюри фестиваля в Анси.

Хржановский также получил почётный приз смотра с формулировкой «За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино».

В конкурсе заявлено 13 работ — примерно столько же, сколько в предыдущие годы. Среди обсуждаемых премьер — «Китобой» Филиппа Юрьева, снятый в совместном производстве России, Польши и Бельгии. В числе продюсеров картины — Алексей Учитель, а одну из ролей в ней исполнила Кристина Асмус. Фильм стал победителем параллельной программы авторского кино «Венецианские дни» (Giornate degli autori).

За главный приз «Кинотавра» поборется драма «Конференция» Ивана И. Твердовского, в которой затрагивается тема теракта в Театральном центре на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост». Эту ленту также показывали на смотре в Венеции.

На фестивале состоится премьера лент «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Хандра», «Вмешательство» и «Маша» с участием Анны Чиповской. Лауреат «Кинотавра-2016» Оксана Карас представит биографическую картину «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в главной роли.

Кадр из фильма «Хандра»

© kinopoisk.ru

Кроме того, в конкурсе участвуют «Скажи ей» Александра Молочникова, «Глубже!» Михаила Сегала, «Город уснул» Марии Игнатенко, «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Трое» Анны Меликян и «Человек из Подольска» — дебют Семёна Серзина.

На приз программы «Кинотавр. Короткий метр» претендуют Резо Гигинеишвили, Надежда Михалкова, Дмитрий Ендальцев, Наталия Кончаловская и другие.

В жюри основного конкурса вошли режиссёр Борис Хлебников («Аритмия», «Шторм»), актёр Владимир Вдовиченков, телеведущая Дарья Златопольская, оператор Фёдор Лясс («Оттепель», «Духless»), постановщица и сценаристка Нигина Сайфуллаева («Про любовь. Только для взрослых»), актриса Оксана Фандера и продюсер Екатерина Филиппова.

Для создателей полнометражных кинолент предусмотрено девять наград, включая премии для операторов, сценаристов, композиторов и приз имени Даниила Дондурея от Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Жюри конкурса короткого метра возглавляет Клим Шипенко. Вместе с ним оценивать фильмы будут актёры Ирина Горбачёва и Александр Робак, продюсер Сергей Корнихин («Я худею», «Толя-робот») и кинокритик Алексей Артамонов.

Во внеконкурсную программу «Кино на площади» вошли ленты «Союз спасения», «Один вдох», «Лёд 2», «Аванпост», «Вторжение», а также блокбастер «Холоп» и классическая мелодрама «Вам и не снилось...», которая в этом году отмечает сорокалетие.

Андрей Хржановский

РИА Новости

© Владимир Трефилов

В рамках деловой программы фестиваля в этом году впервые пройдёт питчинг сериальных проектов. Мероприятие запланировано на 12 сентября.

Фестиваль «Кинотавр» завершится в пятницу, 18 сентября. Закроет смотр историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», которая в этом году участвует в конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Как и многие другие события, «Кинотавр» был перенесён из-за пандемии коронавируса. Фестиваль традиционно проходит в июне — таким образом, дата его проведения сдвинулась примерно на три месяца.

В мае в интервью «Российской газете» программный директор мероприятия Ситора Алиева подчеркнула, что фестиваль необходимо сохранить в традиционном виде — не отменять и не переносить в интернет-пространство.

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«Наша миссия — дать право на жизнь завершённым сегодня картинам, не откладывать их показ на неопределённое время», — приводит «Российская газета» слова президента фестиваля Александра Роднянского.

При этом Алиева не исключила, что площадка фестиваля — Зимний театр — может быть занята. Тем не менее в стенах театра пройдут показы конкурсных лент и программы «Кинотавр. Короткий метр». Жанровое кино зрители посмотрят в кинотеатре под открытым небом на Театральной площади.

В связи с пандемией коронавируса отменены красная дорожка и ряд других массовых мероприятий. На площадках соблюдается социальная дистанция, поэтому количество посетителей ограничено.