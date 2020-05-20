Из-за пандемии коронавируса: СМИ сообщили о возможном переносе «Оскара-2021»

В связи со сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуацией Американская киноакадемия рассматривает возможность переноса церемонии вручения «Оскара» в 2021 году. Об этом сообщают профильные СМИ. Ранее стало известно, что на награду смогут претендовать фильмы, показанные только онлайн. Ситуация в мире повлияла на порядок проведения и других важных мероприятий, в том числе Московского кинофестиваля, «Кинотавра», бала Met Gala, Каннского киносмотра и отдельных премий «Эмми».

Следующая церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук может быть перенесена из-за пандемии коронавируса.

Пока что мероприятие запланировано на 28 февраля 2021 года, однако, по данным ряда СМИ, ситуация может измениться.

«Вполне вероятно, они (церемонию. — RT) перенесут», — цитирует одного из знакомых с ситуацией источников Variety. Тот же источник подчёркивает, что официальных предложений о переносе телевизионщикам пока не поступало.

В конце апреля организаторы «Оскара» объявили о решении временно изменить правила отбора лент для потенциальной номинации. В 2021-м участие в оскаровской гонке разрешили фильмам, показанным не в кинотеатрах, а онлайн. Данное правило будет действовать лишь до момента открытия кинотеатров.

В связи с этим 35-й президент академии Дэвид Рубин отмечал невозможность «предугадать, как всё будет выглядеть». Он также добавил, что академия хочет чествовать кино, но пока неизвестно, в какой именно форме.

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«Думаю, все сочувствуют бедственному положению кинематографистов, и мы стремимся поддержать членов академии и сообщество кинематографистов, — заявил Рубин в интервью Variety. — Это разумно, ведь мы не знаем, чего ждать в плане возможности показов фильмов в кинотеатрах... Нам необходимо снизить планку только на этот год и в этот раз, когда закрыты кинотеатры, чтобы люди могли увидеть отличные киноработы и отдать им должное».

Лучше поздно, чем онлайн

Пандемия коронавируса стала причиной переноса и отмены множества значимых культурных событий.

19 мая появилась официальная информация об отмене традиционного бала Института костюма Met Gala, который ежегодно проходит в нью-йоркском Метрополитен-музее. Сам музей откроется в середине августа или даже на несколько недель позднее.

Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala - Met Gala - Camp: Notes on Fashion- Arrivals - New York City, U.S. – May 6, 2019 - Lady Gaga

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«Музей искусства «Метрополитен» многое пережил за свои 150 лет, и сегодня он остаётся маяком надежды на будущее. Этот музей также служит серьёзным напоминанием о силе человеческого духа и способности искусства утешать, вдохновлять и давать людям чувство общности. В период трудностей и неопределённости нам придаёт силы мысль, что когда-нибудь мы с радостью вновь пригласим вас всех насладиться коллекцией и выставками Метрополитен-музея», — отметил президент и главный исполнительный директор Метрополитен-музея Даниэль Вайс.

В то же время известно, что открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», который проводится в Сочи вот уже три десятилетия, в 2020-м всё же состоится — только не в июне, а, возможно, осенью. По словам программного директора фестиваля Ситоры Алиевой, смотр пройдёт в традиционном формате, то есть офлайн.

«Сохранить его, безусловно, важно. Причём в традиционных формах — никаких онлайн-форматов. Ведь «Кинотавр» — это не только показ фильмов. Это контакты, обмен идеями, взаимодействие, взаимовлияние людей кинематографа», — пояснила Алиева в интервью «Российской газете».

Она подчеркнула, что «Кинотавр» будет следовать жёстким санитарным нормам.

«Зарубежные фестивали уже сейчас работают над разработкой протоколов безопасности, и к осени санитайзеры, маски, перчатки, бахилы будут непременной частью праздничных туалетов. Хотя, учитывая нашу традиционную беспечность, любые массовые мероприятия — это риск», — добавила она.

На осень перенесли и 42-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Мероприятие планировалось на конец апреля, однако в марте организаторы решили отложить смотр, а позже назвали точные даты его проведения: 1—8 октября 2020 года.

Каннский кинофестиваль поначалу передвинулся на конец июня, но по мере развития ситуации с пандемией его организаторы решили отказаться от традиционной формы проведения смотра. Пока планируется киноярмарка Marché du Film: она пройдёт в онлайн-формате 22—26 июня.

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Директор фестиваля Тьерри Фремо в интервью ScreenDaily пояснил, что программа 73-го фестиваля всё же будет сформирована и представлена в начале июня — таким образом картинам хотят помочь найти своего зрителя. Планируется организовать ряд мероприятий в кинотеатрах, однако пока неясно, как именно они будут проходить. Фремо подчеркнул, что собрать жюри в данных обстоятельствах не представляется возможным, и потому соревновательного момента и части награждений Каннский кинофестиваль в 2020 году точно лишится.

Изменения коснулись и телевизионной премии «Эмми». Церемонии вручения наград для программ дневного времени, спортивных и документально-новостных продуктов, а также призов за технологические достижения пройдут в дистанционном формате.