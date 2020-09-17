Синоптик рассказал, когда в Москву придут золотая осень и бабье лето
- © Зыков Кирилл
- АГН «Москва»
Об этом Михаил Леус рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».
Как только температурный фон будет становиться всё ниже, особенно в ночные часы, это скажется на окраске листвы в жёлтые, оранжевые и красные тона.
«Далее листва отмирает, начинается период листопада. Учитывая ситуацию, сейчас этот процесс будет неторопливым и, наверное, листопад в Москве начнётся в более поздние сроки, чем обычно. Сейчас нас ждут несколько дней достаточно холодной погоды, когда температура будет около нормы или даже чуть ниже», — рассказал Леус.
По его словам, особенно это будет заметно в конце недели.
«Потом, по предварительным прогнозам, нас ждёт волна бабьего лета в середине третьей декады сентября, с 21—22-го числа и практически до конца месяца», — отметил Леус.
Ранее сообщалось, что аномально тёплая погода ожидается в некоторых регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Приморья и Амурской области.