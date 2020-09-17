МЧС предупреждает жителей Пермского края об ухудшении погоды

В четверг, 17 сентября, в Прикамье ожидается пасмурная и дождливая погода.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В пятницу, 18 сентября, ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой дождь. Ночью порывы ветра могут достигать 18 м/с, днём — 8—13 м/с.

Ожидается, что температура воздуха в ночное время составит +4°С…+9 °С, днём столбик термометра поднимется до 13 °С.

Ранее «Невские новости» сообщали, что на территории Ленинградской области ожидаются сильные дожди с грозами и с усилением ветра до 15—20 м/с.