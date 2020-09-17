Эксперт оценил ситуацию с чипированием домашних животных в России
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Об этом сообщает ОТР.
Как отметил эксперт, принятие соответствующего закона может проконтролировать ситуацию с бродячими животными.
«Это должно привести в том числе к прекращению или уменьшению количества животных, которые оказываются каждый год в большем и большем количестве на улицах наших городов», — сказал он.
По словам Кокотова, благодаря маркировке можно найти владельца животного и привлечь к ответственности.
Ранее президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor оценил законопроект об обязательной регистрации собак.