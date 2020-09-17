Эксперт оценил ситуацию с чипированием домашних животных в России

Короткая ссылка
Член экспертного совета комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Борис Кокотов оценил ситуацию с чипированием домашних животных.
Эксперт оценил ситуацию с чипированием домашних животных в России
  • Pixabay

Об этом сообщает ОТР.

Как отметил эксперт, принятие соответствующего закона может проконтролировать ситуацию с бродячими животными.

«Это должно привести в том числе к прекращению или уменьшению количества животных, которые оказываются каждый год в большем и большем количестве на улицах наших городов», — сказал он.

По словам Кокотова, благодаря маркировке можно найти владельца животного и привлечь к ответственности.

Ранее президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor оценил законопроект об обязательной регистрации собак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить