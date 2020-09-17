Эксперт оценил ситуацию с чипированием домашних животных в России

Член экспертного совета комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Борис Кокотов оценил ситуацию с чипированием домашних животных.

Об этом сообщает ОТР.

Как отметил эксперт, принятие соответствующего закона может проконтролировать ситуацию с бродячими животными.

«Это должно привести в том числе к прекращению или уменьшению количества животных, которые оказываются каждый год в большем и большем количестве на улицах наших городов», — сказал он.

По словам Кокотова, благодаря маркировке можно найти владельца животного и привлечь к ответственности.

Ранее президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor оценил законопроект об обязательной регистрации собак.