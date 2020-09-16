Метеоролог рассказала, как одеваться в сентябре в Москве

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, как одеваться в сентябре в столице.
Метеоролог рассказала, как одеваться в сентябре в Москве
  • РИА Новости

«В сентябре солнце у нас светит гораздо меньшее время, всего 12 часов, и естественно, что прогрев дневной гораздо меньше. Ночь уже длинная, и воздух успевает совершенно остыть», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, утром желательно надевать лёгкую куртку, причём сильно утепляться пока не стоит.

Как отметила Позднякова, в ближайшие дни в дневное время будет до +20...+22 ˚С.

«Этот интервал тёплой температуры осенью очень короткий. Температура в максимальной зоне держится два-три, максимум пять часов. На практике это время от 14:00 до 16:00 часов в среднем», — уточнила она.

Позднякова добавила, что после 18:00 снова пригодится куртка. Как считает эксперт, лучше не пренебрегать верхней одеждой, поскольку в такие переходные периоды легче всего простудиться из-за неправильно подобранного гардероба.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил воздействие ультрафиолета на COVID-19.

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