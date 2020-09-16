Фестиваль «Денис Мацуев и друзья» пройдёт 20—22 сентября в Томске

Фестиваль «Денис Мацуев и друзья» состоится 20—22 сентября в Томске.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Запланировано три концерта. Среди участников — скрипач Гайк Казазян, виолончелист Александр Рамм, валторнист Аркадий Шилклопер.

Также на сцену выйдут лауреаты конкурса «Синяя птица».

«Зрителей рассадят в шахматном порядке. Заполняемость зала — не более 50%», — заявили в филармонии.

Программа включает и мастер-классы, которые проведут преподаватели Гнесинки и Московской консерватории Елена Берёзкина и Ольга Ивушейкова.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину.