Фестиваль «Денис Мацуев и друзья» пройдёт 20—22 сентября в Томске
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
Запланировано три концерта. Среди участников — скрипач Гайк Казазян, виолончелист Александр Рамм, валторнист Аркадий Шилклопер.
Также на сцену выйдут лауреаты конкурса «Синяя птица».
«Зрителей рассадят в шахматном порядке. Заполняемость зала — не более 50%», — заявили в филармонии.
Программа включает и мастер-классы, которые проведут преподаватели Гнесинки и Московской консерватории Елена Берёзкина и Ольга Ивушейкова.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину.