Международный фестиваль искусств откроется 31 июля в Клину
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Об этом сообщают «Дни.ру».
Как заявила министр культуры Московской области Елена Харламова, фестиваль стал визитной карточкой культурной жизни региона.
«И это во многом благодаря вдохновению и таланту звёзд отечественной и мировой сцены, которые ежегодно участвуют в фестивале, а с этого года являются и его партнёрами», — отметила она.
С 2020 года худруком является Юрий Башмет. Он подчеркнул, что Чайковский — его самый любимый композитор.
Программа фестиваля включает музыку, драматический театр, балет. Все концерты состоятся в формате опен-эйр.
Ранее RIA56 сообщало, что международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и авангард» пройдёт 21—26 августа в Оренбурге.