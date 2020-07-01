Международный кинофестиваль состоится в Оренбурге в августе

Международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и авангард» пройдёт 21—26 августа в Оренбурге.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на сайт мероприятия.

«Активная подготовка к XIII Международному кинофестивалю в период карантина по коронавирусу не останавливалась. Продолжается она и сейчас — формируются программы и приглашают гостей», — заявили организаторы.

Новым программным директором стал специалист в области истории кино и кинотеатральной и фестивальной дистрибуции Роман Дорофеев.

Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Ленинградской области перенесли кинофестиваль «Окно в Европу», который должен был пройти с 7 по 13 августа.