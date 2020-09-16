В Севастополе 19 сентября пройдёт день бега «Кросс нации — 2020»

В Севастополе 19 сентября пройдёт день бега «Кросс нации — 2020», присоединиться к которому могут все желающие.

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«Организаторы предлагают пробежать одну из шести дистанций: 500, 1000 — 10 000 м, а в перерывах — осмотреть техническую выставку, постичь азы интуитивного рисования и сыграть в шахматы. Также гостей ждут выступления творческих коллективов города», — цитирует издание «Новый Севастополь» представителей центра спортивной подготовки сборных команд. Программа забегов стартует с 07:00. Ранее kp.ru сообщала, что «Кросс нации» пройдёт 19 сентября в Перми.