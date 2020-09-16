В Москве и ряде европейских городов пройдут концерты «Песни Победы»
- АГН «Москва»
В ходе первого концерта к музыкантам смогут присоединиться сотрудники аэропорта и пассажиры.
Как сообщают организаторы марафона, он будет проходить на центральных площадях европейских городов до 27 сентября. Артисты выступят в Вене, Братиславе, Будапеште, Риме, Дрездене, Берлине и других городах.
Слоган мероприятия в этом году — «Музыка во имя мира и здоровья».
«Песни Победы» впервые прозвучали на Поклонной горе в Москве в 2015 году. С 2017-го событие приобрело международный масштаб.
Ранее сообщалось, что Хор Турецкого исполнит песни Победы в режиме стрима.