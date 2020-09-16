В Москве и ряде европейских городов пройдут концерты «Песни Победы»

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В четверг, 17 сентября в аэропорту Шереметьево состоится первое мероприятие в рамках марафона живых концертов «Песни Победы». В проекте примут участие коллективы Хора Турецкого и арт-группы SOPRANO.
В Москве и ряде европейских городов пройдут концерты «Песни Победы»
  • АГН «Москва»

В ходе первого концерта к музыкантам смогут присоединиться сотрудники аэропорта и пассажиры.

Как сообщают организаторы марафона, он будет проходить на центральных площадях европейских городов до 27 сентября. Артисты выступят в Вене, Братиславе, Будапеште, Риме, Дрездене, Берлине и других городах.

Слоган мероприятия в этом году — «Музыка во имя мира и здоровья».

«Песни Победы» впервые прозвучали на Поклонной горе в Москве в 2015 году. С 2017-го событие приобрело международный масштаб.

Ранее сообщалось, что Хор Турецкого исполнит песни Победы в режиме стрима.

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