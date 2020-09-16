Гендиректор концертного зала «Зарядье» рассказала об осенней афише

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Гендиректор концертного зала «Зарядье» Ольга Жукова рассказала об осенней афише.
Гендиректор концертного зала «Зарядье» рассказала об осенней афише
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«В первую очередь мы хотели, чтобы зазвучал наконец наш новый орган, инаугурация которого прошла буквально за несколько дней до начала пандемии», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, Рождественский органный марафон состоится 19 декабря. Также запланированы органные экскурсии.

Кроме того, выступят такие музыканты, как Михаил Плетнёв, Денис Мацуев, Борис Березовский.

«Мы все ждём открытия нашего сезона, ждём нашу публику, но в любой момент должны быть готовы перестроиться, должны быстро реагировать на то, что происходит вокруг», — добавила Жукова.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину.

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