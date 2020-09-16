В США рассказали о новом цикле солнечной активности
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По данным американского ведомства, очередной цикл солнечной активности будет спокойным, его пик придётся на июль 2025 года.
«За последние восемь месяцев активность Солнца постепенно росла, что свидетельствует о том, что мы перешли в 25-й Солнечный цикл. Он по расчётам обещает быть таким же по силе как предыдущий 24-й. Максимальная солнечная активность ожидается в июле 2025 года, пиковый показатель достигнет 115 солнечных пятен», — указывается в заявлении.
Ранее первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Олемский оценил влияние ультрафиолета на здоровье и погоду.