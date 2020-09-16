В США рассказали о новом цикле солнечной активности

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) рассказало о новом цикле солнечной активности.

По данным американского ведомства, очередной цикл солнечной активности будет спокойным, его пик придётся на июль 2025 года.

«За последние восемь месяцев активность Солнца постепенно росла, что свидетельствует о том, что мы перешли в 25-й Солнечный цикл. Он по расчётам обещает быть таким же по силе как предыдущий 24-й. Максимальная солнечная активность ожидается в июле 2025 года, пиковый показатель достигнет 115 солнечных пятен», — указывается в заявлении.

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