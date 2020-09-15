В Москве рассказали о работах по реставрации усадьбы Гусева Полоса

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На территории инновационного центра «Сколково» продолжаются работы по реставрации усадьбы Гусева Полоса.
В Москве рассказали о работах по реставрации усадьбы Гусева Полоса
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Здание в неоклассическом стиле сделано по проекту инженера-строителя Александра Шумилина, который приобрёл имение в 1911 году.

«Шумилин построил двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте, с колоннами коринфского ордера, портиками, треугольным фронтоном, полукруглой верандой, лепниной и медальонами с античными профилями», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, дом был оснащён инженерными новинками того времени — центральным отоплением, канализацией, вентиляцией, электрическим освещением, ванными комнатами.

После революции имение было национализировано, здание применяли под разные нужды. С конца 1990-х дом не использовался, до начала реставрации его состояние оценивалось как аварийное.

Завершить реставрацию полностью планируют в начале 2021 года.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.

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