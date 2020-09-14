Синоптик оценил вероятность бабьего лета в Москве

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Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков оценил вероятность бабьего лета в Москве.
Синоптик оценил вероятность бабьего лета в Москве
  • РИА Новости

«Бабье лето — это продолжительный период относительно хорошей погоды. Но это на один день: в четверг до +20 °С, а потом, в пятницу, +8 °С», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил эксперт, в субботу и воскресенье прогнозируется +8...+10 °С, ожидаются дожди и сильный ветер, а бабье лето, если и придёт на более долгий срок, то не ранее конца сентября.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU оценила лето 2020 года в России.

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