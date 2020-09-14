Кинокритик прокомментировал нововведения в присуждении «Оскара»

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Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал нововведения в присуждении премии «Оскар».
Кинокритик прокомментировал нововведения в присуждении «Оскара»
  • Reuters

«Это американская премия. Что они хотят, то они и делают. Не нравится — не смотри», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, правила касаются только номинации «Лучший фильм» и в 99 случаях из 100 этот фильм — американский, в крайнем случае англо-американский.

Как отметил Шнейдеров, правила вводятся к 2024 году, к тому времени США могут быть другими.

Ранее генеральный продюсер, сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов в беседе с Newinform прокомментировал нововведения в присуждении «Оскара».

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