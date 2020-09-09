Эксперт прокомментировал нововведения в присуждении «Оскара»

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Генеральный продюсер, сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов прокомментировал нововведения в присуждении «Оскара».
Эксперт прокомментировал нововведения в присуждении «Оскара»
  • Reuters

«Это требование напрямую не поможет в борьбе с расовыми предрассудками в кратчайшей перспективе», — заявил он в беседе с Newinform.

Как считает Щеглов, минус в том, что авторам придётся адаптировать историю под новые стандарты.

Кроме того, полагает эксперт, сузится горизонт творчества режиссёров и сценаристов.

«Всё, что в кино связано с обязательным выполнением, — это плохо. Всё-таки кино и кинематограф не терпят обязательных мероприятий, потому что автор пишет то, что он считает нужным. А дело кинематографистов — снимать это или не снимать», — добавил Щеглов.

Ранее режиссёр Юрий Быков в беседе с Nation News отметил, что речь идёт о консервативных мерах, не имеющих отношения к творчеству.

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