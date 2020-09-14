В семи районах Оренбургской области зарегистрирован наивысший класс пожарной опасности
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.
Риск возникновения возгораний наиболее высок в Орске, Кувандыкском городском округе, Акбулакском, Домбаровском, Новоорском, Кваркенском, Тюльганском районах. В этих территориях зарегистрирован V класс пожарной опасности.
За минувшие сутки на территории региона произошло пять степных пожаров. Огонь повредил чуть больше 4 га земли.
Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что в Кавказском биосферном заповеднике в августе ограничили доступ к одному из маршрутов из-за высокого уровня пожароопасности.