В семи районах Оренбургской области зарегистрирован наивысший класс пожарной опасности

В семи районах Оренбургской области объявлен наивысший класс пожарной опасности.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.

Риск возникновения возгораний наиболее высок в Орске, Кувандыкском городском округе, Акбулакском, Домбаровском, Новоорском, Кваркенском, Тюльганском районах. В этих территориях зарегистрирован V класс пожарной опасности.

За минувшие сутки на территории региона произошло пять степных пожаров. Огонь повредил чуть больше 4 га земли.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что в Кавказском биосферном заповеднике в августе ограничили доступ к одному из маршрутов из-за высокого уровня пожароопасности.