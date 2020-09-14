В Москве рассказали о ходе работ по реставрации объектов культурного наследия в 2020 году

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С начала 2020 года в Москве отреставрировали более 70 объектов культурного наследия.
В Москве рассказали о ходе работ по реставрации объектов культурного наследия в 2020 году
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Специалисты проводят как комплексную реставрацию памятников, так и отдельные восстановительные работы. Например, летом завершилась реставрация актового зала Московской классической гимназии: ему вернули исторический и торжественный вид», — говорится в сообщении.

Также завершена реставрация одного из памятников эпохи конструктивизма — Дома Наркомфина. Среди других объектов — главный дом городской усадьбы XIX века в Таганском районе.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.

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