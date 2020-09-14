Луи Гаррель поделился воспоминаниями о работе с Романом Полански
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- РИА Новости
«Мне всегда хотелось с ним поработать. А тут фильм о вечных ценностях: мужестве, правдивости, смелости. Полански — прекрасный и требовательный режиссёр. У него каждая сцена должна быть идеальной, каждый нюанс проговаривается много раз», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По его словам, репетировать приходилось по 20 раз и когда выходит лента, то становится понятно, что она идеальна.
Ранее кинокритик, киновед, телеведущая Екатерина Мцитуридзе в беседе с Inforeactor прокомментировала показ фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского на Венецианском фестивале.