Луи Гаррель поделился воспоминаниями о работе с Романом Полански

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Французский актёр Луи Гаррель поделился воспоминаниями о работе с режиссёром Романом Полански над фильмом «Офицер и шпион».
Луи Гаррель поделился воспоминаниями о работе с Романом Полански
  • © Игорь Михалев
  • РИА Новости

«Мне всегда хотелось с ним поработать. А тут фильм о вечных ценностях: мужестве, правдивости, смелости. Полански — прекрасный и требовательный режиссёр. У него каждая сцена должна быть идеальной, каждый нюанс проговаривается много раз», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, репетировать приходилось по 20 раз и когда выходит лента, то становится понятно, что она идеальна.

Ранее кинокритик, киновед, телеведущая Екатерина Мцитуридзе в беседе с Inforeactor прокомментировала показ фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского на Венецианском фестивале.

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