Потепление ожидается в европейской России 17 сентября
«В четверг будет мощный вынос тепла по восточной периферии циклона и очень тёплая погода прогнозируется — температура будет 21-23 градуса, местами — до 24 градусов», — цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, это нельзя назвать бабьим летом, так как погода не будет антициклонической.
Он отметил, что после этого циклон переместится к центру европейской части страны.
Ранее Роман Вильфанд рассказал RT о погодных тенденциях в столичном регионе в течение следующей недели.