Потепление ожидается в европейской России 17 сентября

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Четверг, 17 сентября, станет самым тёплым днём на этой недели в европейской части России, температура воздуха может подняться до 24°C.

«В четверг будет мощный вынос тепла по восточной периферии циклона и очень тёплая погода прогнозируется — температура будет 21-23 градуса, местами — до 24 градусов», — цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, это нельзя назвать бабьим летом, так как погода не будет антициклонической.

Он отметил, что после этого циклон переместится к центру европейской части страны.

Ранее Роман Вильфанд рассказал RT о погодных тенденциях в столичном регионе в течение следующей недели.

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