В России за сутки потушено 22 природных пожара

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В России лесопожарные службы за сутки потушили 22 природных пожара на площади более 140 га. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
В России за сутки потушено 22 природных пожара
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13 сентября в России ликвидировано 22 лесных пожара на площади 144 гектаров», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В сообщении уточняется, что к полуночи 14 сентября в России действовало 20 лесных пожаров на площади 1122 га, по которым проводились работы по активному тушению.

7 сентября в МЧС России заявили об улучшении ситуации с лесными пожарами на российской территории.

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