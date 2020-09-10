Эколог рассказал о возможных последствиях масштабных пожаров в США

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Эколог, председатель правления общероссийской организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин рассказал Nation News о возможных последствиях масштабных пожаров в США.
Эколог рассказал о возможных последствиях масштабных пожаров в США
  • Reuters

«Выжигаются вся флора и фауна. Восстанавливаться природа будет на протяжении 80—100 лет. Только через два-три года начнёт что-то прорастать, а через 10—15 лет уже может начаться какая-то жизнь на этом месте», — цитирует издание специалиста.

Андрей Нагибин уверен, что потушить столь масштабное возгорание не удастся даже усилиями специалистов.

«Распространение пожара при таких условиях может быть даже быстрее, чем скорость автомобиля. Убежать от него просто физически невозможно. Поэтому нужно эвакуировать всех заранее», — сообщает он.

По мнению эксперта, своими силами человек не в состоянии такие пожары потушить, поэтому остаётся надеется, что пойдет дождь.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Кавказском биосферном заповеднике в августе ограничили доступ к одному из маршрутов из-за высокого уровня пожароопасности.

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