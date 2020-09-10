Творческие коллективы из Подмосковья получили дипломы фестиваля-конкурса «Культура — это мы»

Три творческих коллектива из Московской области получили дипломы I степени всероссийского фестиваля-конкурса «Культура — это мы».

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечены народный коллектив «Духовой оркестр имени Олексюка» из Истры, балетная студия при Центре детского театрального творчества «Синяя птица» из Подольска и образцовый цирковой коллектив «Пилигрим» из Павловского Посада.

Фестиваль-конкурс проводят в рамках нацпроекта «Культура» с 2019 года.

Ранее портал «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о реализации нацпроекта «Культура».