Творческие коллективы из Подмосковья получили дипломы фестиваля-конкурса «Культура — это мы»
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Об этом сообщает телеканал «360».
Отмечены народный коллектив «Духовой оркестр имени Олексюка» из Истры, балетная студия при Центре детского театрального творчества «Синяя птица» из Подольска и образцовый цирковой коллектив «Пилигрим» из Павловского Посада.
Фестиваль-конкурс проводят в рамках нацпроекта «Культура» с 2019 года.
Ранее портал «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о реализации нацпроекта «Культура».