В Калининградской области рассказали о реализации нацпроекта «Культура»
- © пресс служба правительства Калининградской области
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
На заседании кабмина министр по культуре и туризму Андрей Ермак доложил о ходе реализации региональных проектов «Культурная среда», «Цифровая культура» и «Творческие люди».
«Общий объём финансирования по трём региональным проектам на 2020 год составляет 155,31 млн рублей, из них федеральный бюджет — 66,79 млн рублей, областной бюджет — 88,52 млн рублей», — заявил Ермак.
По его словам, в целом нацпроект «Культура» в регионе реализуется успешно и в соответствии с ранее согласованными планами.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия получит более 700 млн рублей на развитие культуры.