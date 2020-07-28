В Калининградской области рассказали о реализации нацпроекта «Культура»

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В 2020 году на осуществление национального проекта «Культура» в Калининградской области предусмотрено более 155 млн рублей.
В Калининградской области рассказали о реализации нацпроекта «Культура»
  • © пресс служба правительства Калининградской области

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

На заседании кабмина министр по культуре и туризму Андрей Ермак доложил о ходе реализации региональных проектов «Культурная среда», «Цифровая культура» и «Творческие люди».

«Общий объём финансирования по трём региональным проектам на 2020 год составляет 155,31 млн рублей, из них федеральный бюджет — 66,79 млн рублей, областной бюджет — 88,52 млн рублей», — заявил Ермак.

По его словам, в целом нацпроект «Культура» в регионе реализуется успешно и в соответствии с ранее согласованными планами.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия получит более 700 млн рублей на развитие культуры.

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