В Калининградской области рассказали о реализации нацпроекта «Культура»

В 2020 году на осуществление национального проекта «Культура» в Калининградской области предусмотрено более 155 млн рублей.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

На заседании кабмина министр по культуре и туризму Андрей Ермак доложил о ходе реализации региональных проектов «Культурная среда», «Цифровая культура» и «Творческие люди».

«Общий объём финансирования по трём региональным проектам на 2020 год составляет 155,31 млн рублей, из них федеральный бюджет — 66,79 млн рублей, областной бюджет — 88,52 млн рублей», — заявил Ермак.

По его словам, в целом нацпроект «Культура» в регионе реализуется успешно и в соответствии с ранее согласованными планами.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия получит более 700 млн рублей на развитие культуры.