Удмуртия получит более 700 млн рублей на развитие культуры

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Министр культуры Республики Удмуртия Владимир Соловьёв заявил о планах по выделению более 700 млн рублей на развитие культуры в регионе из федерального бюджета.
Удмуртия получит более 700 млн рублей на развитие культуры
  • РИА Новости

Министр отметил, что в таком объёме средства региону ещё не выделялись.

Как сообщает ИА «Удмуртия», в этой сумме заложены средства на реализацию нацпроекта «Культура», федерального партийного проекта «Культура малой Родины» и федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках этих программ в том числе планируется строительство семи домов культуры, восьми автоклубов, а также оснащение материально-технической базы, ремонт и реконструкция школ искусств и колледжей Ижевска.

Ранее ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в беседе с ФАН оценил важность финансирования региональных театров.

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