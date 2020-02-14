Удмуртия получит более 700 млн рублей на развитие культуры

Министр культуры Республики Удмуртия Владимир Соловьёв заявил о планах по выделению более 700 млн рублей на развитие культуры в регионе из федерального бюджета.

Министр отметил, что в таком объёме средства региону ещё не выделялись.

Как сообщает ИА «Удмуртия», в этой сумме заложены средства на реализацию нацпроекта «Культура», федерального партийного проекта «Культура малой Родины» и федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках этих программ в том числе планируется строительство семи домов культуры, восьми автоклубов, а также оснащение материально-технической базы, ремонт и реконструкция школ искусств и колледжей Ижевска.

Ранее ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в беседе с ФАН оценил важность финансирования региональных театров.