Александр Ф. Скляр примет участие в фестивале «Литература Тихоокеанской России»

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Музыкант и актёр Александр Ф. Скляр примет участие в фестивале «Литература Тихоокеанской России».
Александр Ф. Скляр примет участие в фестивале «Литература Тихоокеанской России»
  • © Evguenii Matveev/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Артист даст акустический концерт, а также прочитает лекцию «Мой Высоцкий».

На фестиваль Скляр приедет впервые.

Ранее стал известен список гостей фестиваля «Литература Тихоокеанской России» во Владивостоке.

Среди участников — писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов, писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский, а также прозаик и кинодраматург Андрей Рубанов.

Ранее библиограф, литературный критик Алексей Копейкин в беседе с ФАН дал рекомендации по выбору книг для детей и подростков.

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