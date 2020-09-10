Музыкант и актёр Александр Ф. Скляр примет участие в фестивале «Литература Тихоокеанской России».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Артист даст акустический концерт, а также прочитает лекцию «Мой Высоцкий».

На фестиваль Скляр приедет впервые.

Ранее стал известен список гостей фестиваля «Литература Тихоокеанской России» во Владивостоке.

Среди участников — писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов, писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский, а также прозаик и кинодраматург Андрей Рубанов.

Ранее библиограф, литературный критик Алексей Копейкин в беседе с ФАН дал рекомендации по выбору книг для детей и подростков.