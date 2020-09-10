Александр Ф. Скляр примет участие в фестивале «Литература Тихоокеанской России»
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Артист даст акустический концерт, а также прочитает лекцию «Мой Высоцкий».
На фестиваль Скляр приедет впервые.
Ранее стал известен список гостей фестиваля «Литература Тихоокеанской России» во Владивостоке.
Среди участников — писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов, писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский, а также прозаик и кинодраматург Андрей Рубанов.
Ранее библиограф, литературный критик Алексей Копейкин в беседе с ФАН дал рекомендации по выбору книг для детей и подростков.