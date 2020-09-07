Объявлен список гостей фестиваля «Литература Тихоокеанской России»

Стал известен список гостей фестиваля «Литература Тихоокеанской России» во Владивостоке.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Среди участников — писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов, писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский, а также прозаик и кинодраматург Андрей Рубанов.

«Такие фестивали очень нужны в нашей огромной стране. Русский язык, литература — это те живые нити, которые скрепляют нас воедино вопреки бескрайним просторам и часовым поясам», — заявил Лукьяненко.

Также ожидаются писатель Олег Шишкин, поэтесса Алла Горбунова, писатель Владислав Отрошенко, драматург Дмитрий Данилов, мультипликатор Джангир Сулейманов.

Ранее председатель правления Союза писателей России Николай Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о работе с молодыми литераторами.