В Москве рассказали о планах по реставрации Александринского дворца в Нескучном саду
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства столицы.
В планах департамента — реставрация парадных ворот первой половины XIX века в стиле поздний ампир, для которого характерно использование классических античных форм.
«Чугунные створки ворот крепятся на двух массивных белокаменных пилонах. На каждом из них возвышаются мужская и женская фигуры с рогом изобилия. Композиция из двух пар скульптур носит название «Времена года», — цитирует издание уточнение ведомства.
Как рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, в ходе реставрации парадным воротам вернут исторический облик.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.