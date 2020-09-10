В Москве рассказали о планах по реставрации Александринского дворца в Нескучном саду

В Москве в Департаменте культурного наследия рассказали о планах реставрационных работ в Александринском дворце в Нескучном саду.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства столицы.

В планах департамента — реставрация парадных ворот первой половины XIX века в стиле поздний ампир, для которого характерно использование классических античных форм.

«Чугунные створки ворот крепятся на двух массивных белокаменных пилонах. На каждом из них возвышаются мужская и женская фигуры с рогом изобилия. Композиция из двух пар скульптур носит название «Времена года», — цитирует издание уточнение ведомства.

Как рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, в ходе реставрации парадным воротам вернут исторический облик.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.