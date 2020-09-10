Четыре театра откроются для посещения в Подмосковье в сентябре

Четыре театра откроются для посещения в Московской области в сентябре.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

«Областной театр кукол открывает 88-й театральный сезон 11 сентября. В программе открытия — квест-расследование «Дело о пропавших вещах» и спектакль «Дело лорда Гольмика» по мотивам пьесы Михаила Бартенева «Причуды лорда Гольмика», — заявили в ведомстве.

На 17 сентября запланирован показ спектакля «Энергичные люди» в Московском губернском театре.

Московский областной театр юного зрителя 19 сентября представит постановку «Питер Пэн», а 30 сентября в театре «Русский балет» состоится спектакль «Лебединое озеро».

С 8 августа работает Московский областной театр драмы и комедии.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в Театре Российской армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».