Путин поздравил Долину с 65-летием

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России певицу Ларису Долину с 65-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин поздравил Долину с 65-летием
  • РИА Новости

«Своим вдохновенным творчеством вы вписали яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатили замечательные традиции эстрадной, джазовой исполнительских школ», — отметил глава государства.

Он добавил, что Долиной на престижных мировых сценических площадках и в гастрольных поездках по России сопутствует большой, настоящий успех.

«Такая профессиональная востребованность — заслуженная награда за Ваш щедрый талант и безграничную преданность своему призванию», — заявил Путин.

Президент пожелал Долиной здоровья и благополучия.

Ранее Владимир Путин поздравил мультипликатора Леонида Шварцмана с 100-летием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить