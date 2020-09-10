Путин поздравил Долину с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России певицу Ларису Долину с 65-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Своим вдохновенным творчеством вы вписали яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатили замечательные традиции эстрадной, джазовой исполнительских школ», — отметил глава государства.

Он добавил, что Долиной на престижных мировых сценических площадках и в гастрольных поездках по России сопутствует большой, настоящий успех.

«Такая профессиональная востребованность — заслуженная награда за Ваш щедрый талант и безграничную преданность своему призванию», — заявил Путин.

Президент пожелал Долиной здоровья и благополучия.

Ранее Владимир Путин поздравил мультипликатора Леонида Шварцмана с 100-летием.