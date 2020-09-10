В Твери состоялся третий фестиваль искусств Юрия Башмета, под открытым небом выступил камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу администрации области.

«Тверская область является одним из центров музыкальной культуры в стране, ежегодно принимает всероссийские и международные фестивали, в том числе новой традицией стали летние музыкальные концерты под открытым небом в столице Верхневолжья», — цитирует издание губернатора Тверской области Игоря Руденю.

Юрий Башмет также провёл в детской школе искусств имени Мусоргского мастер-класс для учащихся музыкальных школ области.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину.