Сокуров прокомментировал нововведения в присуждении «Оскара»

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Режиссёр и сценарист Александр Сокуров прокомментировал нововведения в присуждении «Оскара».
Сокуров прокомментировал нововведения в присуждении «Оскара»
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что это не имеет отношения к кинематографу.

«Создаётся абсурдный механизм. Это этап социополитического сумасшествия», — полагает он.

Со своей стороны, режиссёр Юрий Быков в беседе с Nation News отметил, что речь идёт о консервативных мерах, не имеющих отношения к творчеству.

«Мне кажется, это всё закончится плачевным образом, ибо фильмы лучше это точно не сделает», — сказал он.

Ранее режиссёр, двукратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит оценил нововведения в присуждении премии.

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