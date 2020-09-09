Режиссёр и сценарист Александр Сокуров прокомментировал нововведения в присуждении «Оскара».

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что это не имеет отношения к кинематографу.

«Создаётся абсурдный механизм. Это этап социополитического сумасшествия», — полагает он.

Со своей стороны, режиссёр Юрий Быков в беседе с Nation News отметил, что речь идёт о консервативных мерах, не имеющих отношения к творчеству.

«Мне кажется, это всё закончится плачевным образом, ибо фильмы лучше это точно не сделает», — сказал он.

Ранее режиссёр, двукратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит оценил нововведения в присуждении премии.