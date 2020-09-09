Константин Бронзит оценил нововведения в присуждении «Оскара»

Режиссёр, двукратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит оценил нововведения в присуждении премии.

«Это настолько типично для американского менталитета. Только это не забота о женщинах и представителях меньшинств. Здесь отчётливо проявляется забота о себе, о том, чтобы, не дай бог, академию не обвинили в том, что она не следует новым трендам и правилам, отстаёт», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его мнению, к искусству кинематографа эти правила не имеют никакого отношения, как и к качеству фильмов.

Как считает Бронзит, главное — оставаться самими собой, и только сам художник ставит границы для своего кино или ломает их.

Ранее кинокритик, киновед, телеведущая Екатерина Мцитуридзе в беседе с Inforeactor прокомментировала показ фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского на Венецианском фестивале.