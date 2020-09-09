Забег «Весенний Ставрополь» перенесли на 2021 год

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Полумарафон «Весенний Ставрополь» перенесли на 2021 год.
Забег «Весенний Ставрополь» перенесли на 2021 год
  • Pixabay

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Изначально забег планировали провести осенью, поскольку весной были введены ограничительные противоэпидемиологические меры. Запрет на спортивные мероприятия сняли 2 сентября.

«Постановление только вышло, времени на подготовку совсем мало, поэтому рисковать тем, что через две недели что-то изменится или ухудшится, мы не можем», — заявил руководитель клуба любителей бега «Регион26» Александр Пархоменко.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Альметьевске 12 сентября состоится ежегодный музыкальный беговой полумарафон Timerman.

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