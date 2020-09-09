Забег «Весенний Ставрополь» перенесли на 2021 год

Полумарафон «Весенний Ставрополь» перенесли на 2021 год.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Изначально забег планировали провести осенью, поскольку весной были введены ограничительные противоэпидемиологические меры. Запрет на спортивные мероприятия сняли 2 сентября.

«Постановление только вышло, времени на подготовку совсем мало, поэтому рисковать тем, что через две недели что-то изменится или ухудшится, мы не можем», — заявил руководитель клуба любителей бега «Регион26» Александр Пархоменко.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Альметьевске 12 сентября состоится ежегодный музыкальный беговой полумарафон Timerman.