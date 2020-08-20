В Альметьевске в сентябре пройдёт музыкальный беговой полумарафон

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В Альметьевске 12 сентября состоится ежегодный музыкальный беговой полумарафон Timerman.
В Альметьевске в сентябре пройдёт музыкальный беговой полумарафон
  • Pixabay

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Министерство спорта Республики Татарстан.

Для участия в мероприятии в Альметьевск ежегодно съезжаются тысячи спортсменов из Татарстана и других республик России. Их цель — пробежать дистанцию 1 км, 3 км, 10 км или 21.1 км.

Для детей организуют специальный забег Timerkids на 600 м.

Особенностью полумарафона считают музыкальное сопровождение на всей дистанции. Участников забега и болельщиков ждут музыкальные группы и народные коллективы, а на финише — большой концерт.

Ранее телеканал «Москва 24» сообщил, что в рамках городской программы «Здоровая Москва» на бесплатные занятия по уличным видам спорта «Спортивные выходные» через центры госуслуг записались более 1,5 тыс. человек.

 

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