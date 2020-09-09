Мишустин вручил премии правительства в области культуры

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Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области культуры за 2019 год, в том числе писательнице Гузель Яхиной за роман «Зулейха открывает глаза», а также режиссёру Никите Михалкову и актёру Владимиру Машкову за фильм «Движение вверх».
Мишустин вручил премии правительства в области культуры
  • Reuters

«Я рад приветствовать вас на этой торжественной церемонии. Хотелось бы, чтобы такие приятные события никогда больше не приходилось откладывать и переносить, и этот раз был бы исключением в 15-летней истории награды», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Отмечается, что гости и лауреаты церемонии были рассажены в зале с учётом соблюдения социальной дистанции, стулья были расставлены на расстоянии друг от друга. Некоторые из участников церемонии награждения были в масках.

Ранее президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда».

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