Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области культуры за 2019 год, в том числе писательнице Гузель Яхиной за роман «Зулейха открывает глаза», а также режиссёру Никите Михалкову и актёру Владимиру Машкову за фильм «Движение вверх».

«Я рад приветствовать вас на этой торжественной церемонии. Хотелось бы, чтобы такие приятные события никогда больше не приходилось откладывать и переносить, и этот раз был бы исключением в 15-летней истории награды», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Отмечается, что гости и лауреаты церемонии были рассажены в зале с учётом соблюдения социальной дистанции, стулья были расставлены на расстоянии друг от друга. Некоторые из участников церемонии награждения были в масках.

Ранее президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда».