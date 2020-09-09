В Гидрометцентре назвали сроки бархатного сезона на курортах России

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Бархатный сезон на российских курортах ожидается в середине сентября и продержится до начала октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре назвали сроки бархатного сезона на курортах России
  • globallookpress.com

«Там пока ещё лето. Бархатный сезон начнётся примерно во второй декаде сентября, ближе к середине месяца. Пока что видение таково, что он будет продолжаться до середины первой декады октября», — цитирует его ТАСС.

В августе Вильфанд прогнозировал, что бархатный сезон на побережье Чёрного моря продлится в этом году минимум на десять дней дольше, чем обычно.

ФАН со ссылкой на директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко назвал приоритетные направления для отдыха в сентябре и октябре.

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