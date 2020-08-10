Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на курортах Чёрного моря

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Бархатный сезон на побережье Чёрного моря продлится в этом году как минимум на 10 дней дольше, чем обычно. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на курортах Чёрного моря
  • globallookpress.com

«Бархатный сезон на курортах будет длиться дольше обычного. Обычно он завершается в середине третьей декады сентября, а в этом году дней на 10 дольше будет как минимум», — приводит ТАСС его слова.

Синоптик не исключил, что благоприятная температура продержится на побережье до середины октября.

«В этом году за счёт летнего антициклона солнечная энергия поступала в нижние слои, поэтому накоплена большая энергия в деятельном слое Чёрного моря. Это тепло будет медленно расходоваться», — сказал Вильфанд.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с сезоном 2020 года.

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