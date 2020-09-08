Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев прокомментировал ситуацию с Байкалом.

«Я думаю, что благодаря Году Байкала увенчается успехом работа по регулированию деятельности на территории Байкала. Речь идёт о работе производств, системы ЖКХ, сохранении многообразия природных ландшафтов», — заявил он в беседе с Nation News.

Ещё одним вопросом Валуев назвал нехватку приёмников, куда бы могли подаваться на очистку сточные воды с судов.

Как считает депутат, также необходимо решать вопросы, связанные с вырубкой лесов и пожарами.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.