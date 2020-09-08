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В Москве отреставрируют палаты Александровского подворья

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В Москве начали подготовку к реставрации палат Александровского подворья, расположенного в Староваганьковском переулке.
В Москве отреставрируют палаты Александровского подворья
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Палаты — объект культурного наследия федерального значения. Они были возведены на территории Белого города в конце XVII — начале XVIII веков.

«Это прямоугольное двухэтажное здание с подвалом и мезонином. Стены выложены из красного кирпича в технике верстовой кладки, усиленной железными связями. Именно такой способ кладки был характерен для жилого строительства в Москве 300 лет назад. Фасады побелены», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.

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