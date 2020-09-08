В Москве отреставрируют палаты Александровского подворья

В Москве начали подготовку к реставрации палат Александровского подворья, расположенного в Староваганьковском переулке.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Палаты — объект культурного наследия федерального значения. Они были возведены на территории Белого города в конце XVII — начале XVIII веков.

«Это прямоугольное двухэтажное здание с подвалом и мезонином. Стены выложены из красного кирпича в технике верстовой кладки, усиленной железными связями. Именно такой способ кладки был характерен для жилого строительства в Москве 300 лет назад. Фасады побелены», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.