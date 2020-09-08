Грымов рассказал о спектакле «Человек с глазами Моцарта»
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- РИА Новости
«Человек с глазами Моцарта» — трогательная и живая история о людях, о вере, о выборе и переходе человека от добра ко злу и наоборот», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, главная идея постановки — человек не умирает, когда его кто-то любит.
Грымов также отметил, что в театрах идёт очень мало спектаклей о войне и «Человек с глазами Моцарта» — это его личное высказывание о людях, семьях, вере и войне, о том, каково ждать, когда перед человеком лишь неизвестность.
Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в Театре Российской армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».