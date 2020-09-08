Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал о спектакле «Человек с глазами Моцарта».

«Человек с глазами Моцарта» — трогательная и живая история о людях, о вере, о выборе и переходе человека от добра ко злу и наоборот», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, главная идея постановки — человек не умирает, когда его кто-то любит.

Грымов также отметил, что в театрах идёт очень мало спектаклей о войне и «Человек с глазами Моцарта» — это его личное высказывание о людях, семьях, вере и войне, о том, каково ждать, когда перед человеком лишь неизвестность.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в Театре Российской армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».