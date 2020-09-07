Фестиваль искусств Юрия Башмета пройдёт 9 сентября в Твери

Фестиваль искусств Юрия Башмета состоится 9 сентября в Твери.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Башмет выступит со своим камерным ансамблем «Солисты Москвы».

Среди других участников — солисты Анастасия Тимошенко (скрипка), Екатерина Мочалова (домра, мандолина), Кирилл Кравцов (скрипка), Михаил Фейман (скрипка), Владислав Лаврик (труба).

Прозвучат произведения Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и других отечественных и зарубежных композиторов.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину.