Фестиваль искусств Юрия Башмета пройдёт 9 сентября в Твери

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Фестиваль искусств Юрия Башмета состоится 9 сентября в Твери.
Фестиваль искусств Юрия Башмета пройдёт 9 сентября в Твери
  • Pixabay

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Башмет выступит со своим камерным ансамблем «Солисты Москвы».

Среди других участников — солисты Анастасия Тимошенко (скрипка), Екатерина Мочалова (домра, мандолина), Кирилл Кравцов (скрипка), Михаил Фейман (скрипка), Владислав Лаврик (труба).

Прозвучат произведения Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и других отечественных и зарубежных композиторов.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину.

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