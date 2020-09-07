Фестиваль искусств Юрия Башмета пройдёт 9 сентября в Твери
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Башмет выступит со своим камерным ансамблем «Солисты Москвы».
Среди других участников — солисты Анастасия Тимошенко (скрипка), Екатерина Мочалова (домра, мандолина), Кирилл Кравцов (скрипка), Михаил Фейман (скрипка), Владислав Лаврик (труба).
Прозвучат произведения Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и других отечественных и зарубежных композиторов.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину.