В Мосгордуме оценили работу кинотеатров после снятия ограничений

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Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов оценил работу кинотеатров после снятия ограничений.
В Мосгордуме оценили работу кинотеатров после снятия ограничений
  • РИА Новости

«Пока, к сожалению, ещё достаточно мало людей приходят в кинотеатры, это с моей точки зрения. Нарушений нет никаких. По-моему, порядка 13—15% заполняемость зала. Как вы знаете, более 50% заполняемости не должно быть», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, люди, с одной стороны, отвыкли ходить в кино, а с другой, многие отдыхают на дачах и курортах.

Как считает Герасимов, в ближайшее время интерес к кинотеатрам возобновится.

Ранее председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что оборот отечественных кинотеатров с 1 по 10 августа снизился в 20 раз по сравнению с 2019 годом.

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