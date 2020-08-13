Эксперт оценил сообщения о снижении оборота российских кинотеатров в августе

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Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прокомментировал сообщения о том, что оборот отечественных кинотеатров с 1 по 10 августа снизился в 20 раз по сравнению с 2019 годом.
Эксперт оценил сообщения о снижении оборота российских кинотеатров в августе
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«У нас открыта всего треть регионов. Это примерно 25% от общего количества залов в стране. Нельзя сравнивать прошлый год и нынешний», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Березина, если взять статистику по Москве за первую неделю, то ситуация «грустная», но это не 5%, а 10—20% от прошлогоднего показателя.

Как отметил эксперт, моментально ничего не происходит.

«Будем считать к новому году», — добавил он.

Ранее кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с Nation News оценил будущее индустрии кино.

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