Эксперт оценил сообщения о снижении оборота российских кинотеатров в августе
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«У нас открыта всего треть регионов. Это примерно 25% от общего количества залов в стране. Нельзя сравнивать прошлый год и нынешний», — заявил он в беседе с НСН.
По словам Березина, если взять статистику по Москве за первую неделю, то ситуация «грустная», но это не 5%, а 10—20% от прошлогоднего показателя.
Как отметил эксперт, моментально ничего не происходит.
«Будем считать к новому году», — добавил он.
Ранее кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с Nation News оценил будущее индустрии кино.